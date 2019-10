23 Kasım'da Londra'da yapılacak olan Bellator MMA'de ilk kez kafes maçına çıkan Sabriye Şengül, bu büyük mücadele için kampa girdi. İlk Türk kadın kafes dövüşçüsü olarak tarihe adını yazdıran Şengül'ün 23 Kasım'daki rakibi Denisse Kielholtz. Şengül, Türk halkına maçı kazanacağına dair söz vererek şunları söylemişti: 'Rakibim çok güçlü ve dalında çok iyi. Ama ondan korkmuyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve bu maçı kazanmak için elimden geleni yapacağım. Bellator'da ülkemizi temsil eden ilk ve tek kadın sporcuyum o yüzden elimden gelenin en fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Halkımızın, beni seven destekleyen herkesin her zaman yanımda olduklarını biliyorum. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum.Onların duaları, sevgisi ve inançları bana her zaman güç verdi.

Sabriye Şengül, Londra maçı için girdiği kampa başarılı sporcu Khabib Murmagomedov da eşlik etti.

İHA