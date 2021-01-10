Survivor 2021 yarışmacısı 'Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir?' sorusu, 2021 Survivor kadrosunun belli olmasının ardından birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Gönüllüler takımında mücadele eden Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Trabzon Ofludur. Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada yayılan ve ‘Yirmağa gideyirum’ sözleriyle dikkat çeken video sayesinde fenomen olmayı başaran Sultan Reşat Hacıahmetoğlu’nun hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Sultan Reşat Hacıahmetoğlu nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler.

Survivor Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir? Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kaç yaşında, nereli?

1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti. 2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.

‘Yirmağa gideyirum’ sözleriyle dikkat çekti

2016 yılında sosyal medyada yayılan bir videoyla adeta Türkiye’nin gündemine oturan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, herkes tarafından dikkat çeken bir isim oldu. ‘Yirmağa gideyirum’ sözleriyle dikkat çeken bir videoyu sosyal medyada paylaşan ve adeta herkesi gülmekten kırıp geçiren Sultan Reşat Hacıahmetoğlu için binlerce caps yapılmıştı.

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında dikkatleri üzerine çeken Sultan Reşat Hacıahmetoğlu'nun sosyal medya hesabında da birbirinden ilginç paylaşımlar mevcut... 560 binden fazla takipçisi bulunan Survivor Reşat'ın Instagram kullanıcı adı 'resathao'dur. Renkli bir kişiliğe sahip olan Reşat Hacıahmetoğlu, günlük hayatına dair fotoğraf paylaşımlarında bulunmuştur.