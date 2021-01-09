Survivor 2021 ünlüler kadrosunda dizilerden tanınan isim Öykü Çelik de bulunuyor. Survivor 2021'de Ünlüler takımında yer alan Öykü Çelik'in yarışmadaki performansı şimdiden merak ediliyor. Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler başlamasıyla, birçok izleyici yarışmacılar hakkında bilgi toplamaya başladı. Oynadığı dizi ve filmlerle tüm Türkiye tarafından bilinen ve başarılarıyla dikkat çeken güzel oyuncu Öykü Çelik’in bu yıl Survivor 2021’de nasıl bir performans sergileyeceği oldukça merak konusu. Öykü Çelik, Survivor öncesi tüm motivasyonunu yarışmaya ayırdığını belirtmişti. Öykü Çelik’in kim olduğu, özel hayatı, boyu, kilosu ve mesleği izleyiciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Survivor Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

Öykü Çelik Çakan 13 Temmuz 1987'de İstanbul'da doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 2006 yılında “Selena” dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı ''Nuri'' dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim için Üzülme'' adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.

2014 yılında “Ağlatan Dans” adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı. 2014 yılında “Yeşil Deniz” adlı dizi filmde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.

Öykü Çelik, Film çekimleri için Bursa’ya gittiğinde işadamı Ahmet Murat Çakan ile tanıştı ve 25 gün içinde evlendikten sonra da Bursa’ya yerleşti. 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı ve daha sonrasında boşandı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.

Öykü Çelik boyu ve kilosu kaç?

1987 doğumlu olan Öykü Çelik, 2020 yılı itibariyle 33 yaşındadır. Öykü Çelik, 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.

Öykü Çelik Instagram ne?

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da ‘@oykucelikk_’ kullanıcı adıyla yer almaktadır. 386 bin takipçisi bulunan Öykü Çelik, paylaşımlarıyla ve yaptıklarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alan Öykü Çelik, Survivor için Dominik Cumhuriyeti’ne gitmeden hemen önce muhabirlerin sorusunu yanıtlamış ve Survivor’da iddialı olacağının sinyallerini vermişti. Öykü Çelik, Survivor’a gitmeden hemen önce “Şampiyon belli, ikinci kim?” sloganıyla dikkat çeken isim olmuştu..