Survivor'da eleme konseyinden bir gün önce Türk ve Yunan yarışmacılar ödül oyununa çıktı. Ödül ekmek ve bal, oyun da futbol olunca mücadele müthiş bir heyecana sahne oldu. Peki, ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'ın 7. bölümü dün akşam ekranalara geldi. Yarışmanın son bölümünde iki takım ödül oyununa çıktı. Eleme öncesi yarışmacılar kum sahaya çıkarak futbol oynadılar. Yarışmayı kaçıranlar ise şimdi "Survivor ödül oyununu kim kazandı?" diye soruyor.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşamki ödül bal ve ekmekti. Bu nedenle yarışmacılar kum sahada canla başla bir mücadele verdi. Oyun futbol olunca adranalin de tavan yaptı. Yarışmacılar zaman zaman birbirlerine sert müdahalelerde bulundu ve tansiyon yükseldi. Oyunun sonunda gülen taraf 10'a 8'lik skorla Yunanistan takımı oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlık oyununda yenilen Türk takımı bireysel dokunulmazlık oyununa çıktılar. Bireysel dokunulmazlığın sahibi kadınlarda Sude; erkeklerde ise Bora oldu. Konseyde en çok ismi kazılan kader olurken Sude, Okay'ın; Bora ise Atakan'ın ismini verdi. Böylelikle Kader, Okay ve Atakan eleme adayları oldu.