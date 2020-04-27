Survivor 2020'de heyecan, yeni bölümleri ile sürüyor. TV 8’de ekranlara gelen ve reyting rekorları kıran Survivor'ın 27 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümüne Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı'ya çıkışması damga vuruyor. İlk olarak voleybol oyununda ilk oyuna kim çıkacak tartışması yaşayan ve bu durumu kendi içinde çözmeye çalışan Nisa Bölükbaşı oyun bitene kadar hiçbir arkadaşı ile konuşmamıştı.

Dün akşam gerçekleştirilen dokunulmazlık oyununda son oyunu kaybeden Nisa, ayakkabılarını göle fırlattı. Bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor 2020 yeni bölümde ise Nisa oynadığı bir oyunun ardından bench'te oturmaya başlıyor. Yasin, Nisa'nın gölgede otur istersen demesine karşılık olmuyor anlamıyorsun olmuyor diye cevap verip gözyaşlarına boğuluyor.

Nisa Bölükbaşı Survivor'dan diskalifiye mi edilecek?

Acun Ilıcalı oyun sonrasında yaptığı açıklamada ise, ''Kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Kişi kendisi devam edemeyeceğini söylediği takdirde gereğini yaparız bizim için sorun yok'' açıklamasında bulunuyor. Bu gelişmelerin ardından Nisa Bölükbaşı'nın Survivor'a devam edip etmeyeceği merak konusu.

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.