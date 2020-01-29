TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye final yapmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuklarında oturduğu O Ses Türkiye'nin final tarihi belli oldu.

TV8’in sevilen programı O Ses Türkiye bir sezonu daha geride bırakıyor. Sevilen yarışma programı 14 Şubat Cuma günü yarı finaliyle, 15 Şubat Cumartesi ise final bölümüyle ekranlara gelecek.

O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından ise TV8 ekranlarının bir diğer sevilen ve ilgiyle izlenen yarışması Survivor başlayacak.

Survivor 2020 için 'Gel Konuşalım' programında konuşan Acun Ilıcalı, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığı duyurmuştu.

Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağını dile getiren Ilıcalı, heyecanla beklenen yarışmanın Şubat ayında ekranlarda olacağını söylemişti. 16 Şubat Pazar günü Survivor 2020 başlayacak.

Şubat 2020'de başlayacak 'Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle 2020 kadrosunda yer alacağını söylemişti.

Sevilen yarışma, bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak.

Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda, Yusuf Karakaya şampiyonluk ipini göğüslemişti.