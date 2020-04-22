Survivor Mert ile Nisa arasında 'Çekçe küfür' gerilimi

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2020'nin yeni bölümüne, Mert Öcal ile Nisa Bölükbaşı'nın iletişim oyunundaki sözlü tartışması damga vurdu.

Mert’in sözleri sonrasında Nisa, rakibine Çekçe karşılık verdi. İkili arasındaki tartışma kısa zamanda alevlendi ve sesler yükselmeye başladı.

Yasin'in, Nisa'nın sözlerini "Kapa çeneni, boş yapma" şeklinde tercüme etmesi üzerine Mert'ten "Aramızda 20 yaş var, terbiyesizlik etme" karşılığı geldi.

Oyundan sonra yarışmanın yapımcısı sunucusu Acun Ilıcalı, Nisa’ya Çekçe ne söylediğini sordu: Çekçe bir şeyler söyledin. Hiçbirimizin Çekçe'si olmadığı için o söylediğin bir tek senin anlayacağın cümlelerdi.

'Ağır küfür yoktu'

Başarılı yarışmacı, "Ağır küfür yoktu. Son zamanlarda saygısız insanlarla konuştuğum için bu bana artık son nokta oldu. İçimden artık bir şeyler boşaltmam gerekiyordu" dedi.

'Kimsenin kötü söz söylemesini istemiyoruz'

Acun Ilıcalı, Nisa’yı söylediği sözler üzerine uyardı:

Kimse sana o lafları söylemiyor. İzin vermiyoruz bu sözlere. Kimsenin kötü söz söylemesini istemiyoruz. Bu konulara dikkat etmen lazım. Birisi bu tip sözleri sana derse de karşısında beni bulur.

Mert, "Nisa biraz acıktı, kan şekeri düşmüştür. Ben uzatmayacağım. Nisa benim kardeşimdir. Özür dilerse bu konuyu uzatma taraftarı değilim" açıklamasını yaptı.

İlk olarak "İstemiyorum" diyen Nisa, "Tamam Mert sen benden büyük olduğun için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Nisa'nın özür dilemesine rağmen Mert'in tepkisini sürdürmesi üzerine araya giren Acun Ilıcalı, "Kötü söz konusundaki tavsiyelerini kendine ve takım arkadaşın Sercan'a da yapman gerekiyor. Kulağını açarsan senin etrafında daha ağır laflar duyduk" dedi.