Ekranların macera dolu yarışması Survivor’ın, 2021 sezonunda Ünlüler ve Gönüllüler takımları mücadele ediyor. Survivor 2021’in Ünlüler kadrosundaki yarışmacılardan biri olan ‘Melis Sezer. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur. Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi olmuştu. Survivor Melis Sezer kimdir, nereli? Melis Sezer boyu kaç? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

Survivor Melis Sezer kimdir, nereli?

Survivor Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de hayata gözlerini açtı. 28 yaşında olan Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi olmasıyla tanınıyor.Survivor izleyicisinin merak ettiği bir diğer konu da, Survivor Melis Sezer’in boyu. Survivor Melis Sezer, 1.68 m. boyuna sahiptir.

Melis Sezer Instagram hesabı ne?

Öte yandan sosyal medya hesabı da bulunan Melis Sezer'in Instagram'daki kullanıcı adı 'melissezer__' dir. Başarılı tenisçi, sosyal medya hesabında da sık sık tenis maçlarına ve antrenmanlarına ait fotoğrafları paylaşmaktadır. Sezer'in şu an itibariyle 5 bine yakın takipçisi bulunmaktadır.