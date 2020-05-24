Fenomen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan son sürat devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü yayınlanan bölüme futbol maçının rövanşı damga vurdu. Hatırlanacağı üzere Acun Medya ile Survivor 2020 arasında oynanan ilk maçı Acun Ilıcalı ve ekibi kazanmıştı.









Oynanan rövanş maçı kıyasıya bir rekabet içerisinde geçerken, Acun Medya'da forma giyen Maxi, sosyal medyayı salladı. Attığı goller ve bitmek bilmeyen enerjisi ile ön plana çıkan Maxi, ilk maçta da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor izleyicileri, Acun Medya ekibinde yer alan Maxi'nin kim olduğunu google üzerinde araştırmaya başladı.

Dominik’te Acun Medya ekibinde çalışan Maxi hakkında çok detaylı bir bilgi bulunmuyor. Mücadeleyi anlatan Ertem Şener, Maxi'nin Arjantin'in köklü ekiplerinden Boca Juniors'un altyapısında bir dönem forma giydiği belirtti. Tam adı Maximiliano Ariel Scapolla olan ve Arjantin doğumlu olan Maxi’nin sosyal medya hesabını Acun Ilıcalı paylaştı. Instagram’da @maxscap araması ile Maxi'nin kişisel hesabına ulaşabilirsiniz.





Aycan, Acun Ilıcalı'dan özür diledi

Survivor'da bir klasik haline gelen futbol maçı yine nefesleri kesti. Acun Ilıcalı'nın ekibi ile ünlüler takımı ve gönüllüler takımında oluşan karma takım karşı karşıya geldi. Oyun sırasında ünlüler takımından Survivor Aycan, Acun Ilıcalı'ya yaptığı sert faul sonrası özür diledi. Survivor Aycan'ın müdahalesi sonrası Acun Ilıcalı yere düştü ve talihsiz bir olay gelişti.



