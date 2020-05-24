Survivor Maxi kimdir? Survivor Maxi kaç yaşında ve nereli? Maxi Instagram hesabı ne?
Ekranların fenomen yarışması Survivor, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde büyük bir heyecanla takip edildi. Geceye futbol maçı damga vururken, Acun Medya ekibinden Maxi, attığı gollerle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Maxi'nin performansı ses getirirken izleyiciler, google üzerinden ''Survivor Maxi kimdir? Survivor Maxi kaç yaşında ve nereli? Maxi Instagram hesabı ne?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Tam adı Maximiliano Ariel Scapolla olan Maxi ile ilgili detaylar haberimizde.
Fenomen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan son sürat devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü yayınlanan bölüme futbol maçının rövanşı damga vurdu. Hatırlanacağı üzere Acun Medya ile Survivor 2020 arasında oynanan ilk maçı Acun Ilıcalı ve ekibi kazanmıştı.
Oynanan rövanş maçı kıyasıya bir rekabet içerisinde geçerken, Acun Medya'da forma giyen Maxi, sosyal medyayı salladı. Attığı goller ve bitmek bilmeyen enerjisi ile ön plana çıkan Maxi, ilk maçta da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor izleyicileri, Acun Medya ekibinde yer alan Maxi'nin kim olduğunu google üzerinde araştırmaya başladı.
Survivor Maxi kimdir?
Dominik’te Acun Medya ekibinde çalışan Maxi hakkında çok detaylı bir bilgi bulunmuyor. Mücadeleyi anlatan Ertem Şener, Maxi'nin Arjantin'in köklü ekiplerinden Boca Juniors'un altyapısında bir dönem forma giydiği belirtti. Tam adı Maximiliano Ariel Scapolla olan ve Arjantin doğumlu olan Maxi’nin sosyal medya hesabını Acun Ilıcalı paylaştı. Instagram’da @maxscap araması ile Maxi'nin kişisel hesabına ulaşabilirsiniz.
İlgili Haberler
Aycan, Acun Ilıcalı'dan özür diledi
Survivor'da bir klasik haline gelen futbol maçı yine nefesleri kesti. Acun Ilıcalı'nın ekibi ile ünlüler takımı ve gönüllüler takımında oluşan karma takım karşı karşıya geldi. Oyun sırasında ünlüler takımından Survivor Aycan, Acun Ilıcalı'ya yaptığı sert faul sonrası özür diledi. Survivor Aycan'ın müdahalesi sonrası Acun Ilıcalı yere düştü ve talihsiz bir olay gelişti.