Survivor 2020'de heyecan dorukta... TV8'de ekrana gelen yarışma programı Survivor Ünlüler Gönüllüler'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Survivor'dan 17 Mart akşamı yapılan elemede adaya veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler Gönüllüler'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Cemal Can ismi oldu. Cemal Can'ın gözyaşları konseye damgasını vurdu.

Bu hafta gönüllüler takımından bir kişinin adaya veda ettiği Survivor'da en çok SMS oylamasını alan Nisa, Tayfun'un adını, Cemal Can Ceyhun'un adını, Yunus Emre ise Evrim'in adını verdi.

Survivor kim elendi?

Survivor'da adaya veda eden isim ise Tayfun oldu.

Survivor Tayfun Erdoğan kimdir?

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;

Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudum. Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.

Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.

Survivor Tayfun'un babası kimdir?

Survivor Tayfun, ünlü şarkıcı ve oyuncu olan Emrah'ın oğludur.



