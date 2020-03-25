Survivor kim elendi? Survivor son bölüm neler yaşandı?

Survivor kim elendi? sorusu sevilen yarışmadan kimin elendiğini öğrenmek isteyen izleyiciler tarafından aratılıyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın 24 Mart Salı günü yayınlanan bölümünde eleme oyunu oynandı. Yarışmanın eleme adayları arasında Ceyhun, Cemal Can ve Ardahan yer alıyordu. Günün sonunda ise Acun Ilıcal'ı elenen ismi açıkladı! İşte 24 Mart Salı Survivor'da veda eden isim... Günün sonunda Survivor'dan elenen isim açıklandı! İşte bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı ve SMS oylaması...

Survivor iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor'ın son bölümde iletişim ödülünü kazanmak için karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda kıyasıya yarıştı. Survivor yarıimacıları arkadaşlarından gelen Whatsapp mesajlarına kavuşmak için elinden geleni yaptı. Heyecanlı anların yaşandığı oyunun sonunda, Survivor iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı oldu. 3'te 3 yapan Sercan ise performansıyla Survivor son bölüme damga vurdu.

Transfer olabilir

Ailesiyle telefonda görüşen Parviz'in duygusal anları ise geceye damga vurdu. Eleme konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Gönüllüler Takımı'ndan Meryem’in sakatlığı hakkında yarın yapılacak kontrollerin ardından karar verileceğini açıkladı. Ilıcalı “Yarın Meryem’in son kez kontrolü yapılacak. Eğer devam edecekse sorun yok ama devam edemeyecekse Türkiye’den yedek yarışmacı da getiremeyeceğimiz için takımsal bir transfer olabilir. Ama inşallah Meryem’in ayağı düzelir, raporlara bakacağız” dedi.

Survivor kim elendi?

Survivor’ın 24 Mart Salı akşamı yayınlanan bölümünde heyecan dolu eleme oyunu oynandı. Yarışmanın önceki bölümlerinde dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımından Ceyhun Uzun haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenmişti. Yarışmanın ikinci ve üçüncü eleme adayı ise SMS oylaması sonrası yarışmacılar tarafından belirlendi. SMS oylamasında en çok oyu alan ilk isim Yasin, ikinci isim ise Yunus Emre oldu. Yasin eleme adayı olarak Cemal Can’ı, Yunus Emre ise Ardahan’ı gösterdi. Yarışmanın üç eleme adayı Ceyhun, Cemal Can ve Ardahan oldu. Acun Ilıcalı ise bu üç isim arasında elenen ismi açıkladı. Ceyhun Uzun en az SMS’i alan isim oldu ve Survivor’dan elendi. Ceyhun Uzun Survivor’da veda etti...

Survivor Ceyhun Uzun kimdir?

Survivor’ın sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoruna sahiptir.

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var

Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.

2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.

En son koşusunu Kuzey Kıbrıs'ta 2019 yılında gerçekleştirdi.

2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu.

Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.



