,İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da finale çok az bir zaman kala heyecan dorukta. 13 Haziran Pazar günü yayınlanan son bölümde adaya veda eden isim belli oldu. TV8'in fenomen yarışma programı Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada ''Survivor'da bu hafta rekor oy kullanıldı'' dedi. Ilıcalı'nın rekor açıklaması yarışmacılar arasında büyük şaşkınlığa neden oldu.

Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor son bölümde kim elendi?

Survivor bu akşam kim elendi, kim gitti? sorusunun yanıtı ilgiyle izlenen yarışmanın sevenleri tarafından araştırılıyor. Kırmızı ve mavi takımda potada olan Ayşe, Batuhan ve Aleyna elenmemek için karşı karşıya geldi. En az oyu alan Batuhan, Survivor 2021'e veda eden isim oldu.

Survivor 2021'e veda eden Batuhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Ne diyeceğimi bilmiyorum'

''Ne diyeceğimi bilmiyorum. Beni bu ana kadar destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Annem sakın üzülme diyeceğim. Bence buraya kadar iyi geldim. Güzel bir yoldu bu. Gönül isterdi son dörde oturayım. Demek ki hakkımda hayırlısı buymuş.''

'Survivor'ı dibine kadar yaşadın'

Batuhan'ın Survivor'ın hakkını verdiğini vurgulayan Acun Ilıcalı ise, "En başından beri söylüyorum, çok üzücü bir konsey olacağı belliydi. Survivor'ı dibine kadar yaşadın. Aileni gördüğüm zaman seninle ilgili kafamdaki resim tamamlandı. Çok güzel bir ailenin evladısın." diye konuştu.

Survivor SMS oy sıralaması birinci kim oldu?

Survivor 13-14 Haziran 2021 tarihli SMS oylaması sonucu belli oldu. Yeni oylama sisteminde SMS sıralaması açıklanmıyor. Sadece elenen isim belli oluyor.

Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? Batuhan Karacakaya nereli, boyu kaç?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.

Batuhan Karacakaya boyu kaç, kaç kilo?

Hafızalarda çocukluk yılları ile kalsa da Batuhan Karacakaya, mankenleri kıskandıran bir görüntüye sahip. Yani Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i bir hayli uzun. Oyunculuğunun yanı sıra sporcu kimliğiyle de öne çıkan Batuhan Karacakaya boyu 1.82’dir. Batuhan Karacakaya’nın kilosu ise 75’tir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)

Beşinci Boyut (Arif/Emre, TV Dizisi, 2005)



