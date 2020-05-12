Survivor 2020 yarışmasının 12 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelen bölümünde ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunuda nefes kesen bir mücadele yaşanmıştı. Bu kez tek oyunda hem dokunulmazlık hem de erzak oyunu için parkura çıkan yarışmacılar oyunun final kısmındaki puzzle’da stresli anlar yaşamıştı. Kazanan takım 10’a 8’lik skorla Ünlüler olmuştu. Survivor ada konseyinde Gönüllüler takımının kendi arasında yaptığı oylama sonucu ismi çıkan kişi Berkan olmuştu.

Haftanın elemesi öncesinde pazar akşamı oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar başa baş bir mücadele sergiledi. Saniyelerle puanlar kazanılan dokunulmazlık oyununda son haftaların favori takımı Gönüllüler 10’a 4’lük skor ile dokunulmazlığı kazanmıştı. Konseyde yapılan oylama sonucu Ünlüler takımında ilk eleme adayı Mert Öcal olarak belirlenmişti.





Survivor kim elendi, kim gitti?

Acun Ilıcalı, dün akşam ki eleme konseyinde izleyicilerin ve yarışmacıların beklemediği bir açıklama yaptı. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut ile ilgili olarak, yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Bunun nedeni ise geçtiğimiz günlerde oynanan futbol maçındaki sakatlığın olduğunu belirten Ilıcalı, yapılan MR çekimi sonrasında doktor kararı ile Ersin Korkut'un yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.





'Ersin bundan sonra Survivor’a devam edemeyecek'

Kararı açıklarken büyük bir üzüntü yaşayan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

''Konu bir yarışmacıyı ilgilendiriyor. Ama bütün yarışmacılarımızın üzüleceğinden şüphem yok. Bahsettiğim yarışmacı maalesef Ersin. Ersin bu yıl olağanüstü performans sergiledi. Hiç beklemiyordum. Karşı takıma gösterdiği saygı. Düşündüğüm zaman gerçekten Ersin’in Survivor hayatı her gün önümde geçiyor böyle. Açıkçası bu senenin en güzel sürpriziydi.''

''Bugün aldığımız bir haber açıkçası bizim için de bir şok oldu. Dikkat ederseniz bu konseyin çekimini iki kere erteledik. Çünkü beklemek istedik. Ama şunu anladık ki açıklamak zorundayız. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Ersin futbol oyununda bir sakatlık geçirdi. İleriki günlerde ersinin koşmasında zorlanmalar başladı. Dün ersin MR’a gitti. Çıkan MR’lar sonucunu İstanbul’a gönderdik. Ve İstanbul’dan hiç ama hiç beklemediğimiz bir teşhis geldi. Çok ama çok üzülerek açıklıyorum ki doktorun verdiği karara göre Ersin bundan sonra Survivor’a devam edemeyecek. Açıkçası bu sene Survivor’da benim için en beklenmedik veda oldu. Belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz.''

'Ailemden önce onu göreceğim...'

Yarışmada sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Ersin Korkut, konseydeki açıklamalarıyla duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Ersin Korkut, açıklamalarında adadan ayrıldığımda ilk olarak İstanbul'a köpeğimi görmeye gideceğim, ‘Mes' dediğimde nasıl tepki verecek merak ediyorum. Bilmiyorum ben hiç bu kadar sakal bırakmamıştım. Bu vaziyette gidersem ‘Mes' beni tanır mı tanımaz mı çok merak ediyorum. Ailemden önce onu göreceğim. İfadelerini kullandı. Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un bu açıklamaları izleyenleri duygulandırdı.

Acun Ilıcalı söyleyemedi

Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeğiyle ilgili sözleri sonrasında oldukça üzgün olduğu gözlerden kaçmadı. Ancak Ilıcalı, Ersin'e köpeği Mes'in öldüğünü söyleyemedi. Acun Ilıcalı, eleme konseyinde yaptığı açıklamaların ardından Ersin'e yönelerek çekim dışında bir şey konuşacağız dedi. Bu konunun ise Ersin'in köpeği ‘Mes'in ölüm haberini vermesiyle ilgili olduğu tahmin ediliyor.

İletişim oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Gönüllüler takımı kazanmayı başardı ve yarın (Çarşamba günü) saat 17:00'de Instagram'dan canlı yayın yapma hakkı kazandılar...



