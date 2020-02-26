Survivor kim elendi? 25 şubat Survivor ne oldu? İşte merakla beklenen sorunun cevabı belli oldu. TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor yeni bölümde adaya veda eden isim belli oldu.

Survivor kim elendi?

25 Şubat 202 tarihli Survivor 8. bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı, 2. hafta SMS sıralamasını açıkladı. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlülerde ilk eleme adayı olarak Derya Can, takım içinde yapılan oylama ile belli olmuştu. Bu akşam ise SMS sıralamasında ilk iki sırayı alan Barış ile Ersin'in söylediği isimler ise Tuğba Melis Türk ve Mert oldu. Haftanın eleme adayları arasında en az SMS oyunu alan Tuğba Melis Türk yarışmaya veda etti.





Tuğba Melis Türk kimdir?

Tuğba Melis Türk, 1990 yılında Bulgaristan'da doğdu. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan ve birinci olan Tuğba Melis Türk, ilk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile yaşadı.

Kaçak, Şimdi Onlar Düşünsün, Merhamet, Hatasız Kul Olmaz, Sana Bir Sır Vereceğim, Leyla ile Mecnun, Krem, Adını Feriha Koydum, Uygun Adım Aşk, Sevgili Düşmanım, Annem, Senin Uğruna, Arka Sokaklar ve Bez Bebek dizilerinde rol aldı.

Tuğba Melis Türk; Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Nazan Kesal ve Deniz Baysal ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde de rol aldı.

Tuğba Melis Türk; Laz Vampir Tirakula ve Kolpaçino: Bomba filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım attı.



