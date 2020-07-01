Survivor kim elendi? 2020 Survivor adaya kim veda etti?

Türkiye'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı Survivor 2020'nin 123. bölüm konsey toplantısında Survivor 2020'ye kim veda etti? Elenen isim adaya veda ederken neler söyledi? İşte milyonları ekrana kilitleyen o heyecan dolu anlar. İlk olarak konseyde konuşan Acun Ilıcalı "Sezonun belkide en kritik elemesi. Bugün aday olan üç yarışmacının çıktığı potalar ve oy potansiyeli olan yarışmacılar olduğu kesin. Bu yarışmacılardan bir tanesi elenecek. Bizim içinde elenenin kim olduğunu açıklama zamanı geldi. Bir birinden değerli yedi yarışmacıdan biri şimdi elenecek" ifadelerini kullandı ve Adaya veda eden kişiyi açıkladı

SURVİVOR 2020 KİM ELENDİ?

Survivor'da yaşanan iletişim oyunu sonrası konseyde eleme heyecanı yaşandı. Nisa, Berkan ve Barış'ın eleme potasında olduğu gecede SMS sonuçları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. SMS oylamasına göre bu hafta Survivor'dan elenen isim Nisa oldu. Elendiği açıklanan Nisa, konseyde gözyaşlarına boğuldu.

Son kez duygularını ifade eden Nisa, "Berkan devam ettiği için çok ama çok mutluyum. Berkan potaya girince korktum çünkü Berkan performans olarak kesinlikle haketmiyordu. Çok ama çok mutluyum Berkan kaldığı için" dedi. Survivor'da bu hafta eleme adaylarını 3 kez dokunulmazlığı kazanan Sercan belirlemişti.

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

ACUN ILICALI'DAN NİSA AÇIKLAMASI

Survivor'da gerçekleşen eleme sonrası Acun Ilıcalı elenen isimle ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı şunları söyledi; Bugün Survivor bir rengini kaybediyor. Her zaman naziktin ve kibardır. Bir çok genç kıza örnek oldun. Sen gidiyorsun diye bir çok arkadaşın ve biz de üzgünüz"

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 123. bölümünde iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği oyunda, Berkan - Sercan karşılaşması heyecan dolu anları ekranlara getirdi.

Yarışmacıların moral depolamasında önemli yer tutan ve bu hafta beş farklı ödülü içeren ödül oyununu mavi takım 10'a 5 skorla kazandı. Cemal Can'ın kaptanlığındaki mavi takımın ödülü kazanması yarışmacıları oldukça mutlu etti. Camal Can ailesinden gelen videoları izlerken gözyaşlarına boğuldu.

SURVIVOR'DA 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 122. bölümde heyecanın yüksek olduğu bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Yarı finalde Cemal Can'ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan – Nisa şeklinde oldu. Bu dörtlüden çıkan final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklindeydi. Finalde verilen kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi sonrasında galip gelen Sercan, üst üste üç dokunulmazlık oyununu kazanarak müthiş bir performans gösterdi.

Sercan'ın ödülden faydalanması için seçtiği isimler; Elif, Yasin ve Cemal Can oldu.