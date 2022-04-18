Survivor'da 17 Nisan pazar akşamı haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Gönüllüler ve ünlüler takımı kıyasıya mücadele etti. Kaybeden takım konseyde aralarından bir kişiyi yazmak zorunda kaldı.

NİSA'DAN BARIŞ'A ŞOK SÖZLER

Survivor'da yarışmacılar, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım ünlüler oldu. Survivor'da dokunulmazlık oyununda Nisa'nın Barış'a söyledikleri ise damga vurdu. Oyunu kaybeden gönüllüler takımı gözyaşlarına boğuldu.

Nisa oyun sırasında Barış'ın Yağmur ve Sude'nin yanına giderek teselli etmesine atıfta bulunarak, "Çıldıracağım. Kadınları döven adam şu an ağlayan kadınları teselli ediyor" dedi. Barış ise konseyde bu sözlere yanıt verdi.

BARIŞ KONSEYDE AÇIKLAMA YAPTI

Barış yaptığı açıklamada, "Yarışmanın çok eşiğinden döndüm. Şu an mutluyum ama hedef değiştirdim. Bundan sonraki tüm mücadelem bana destek olanlar için olacak. Her şey çok güzeldi. Benim kafama takılan soru işareti var. Oyun sonu Sude ile Yağmur'du sanırım, ağlıyorlardı. Aslında birçok yarışmacının yanına gittim.

Tabii bazı şeyler duydum. Nisa, benimle alakalı daha önce bir şeyler söylemişti. Benimle alakalı yerli yersiz, 'kadınları dövüyor, kadınları ağlatan adam şov yapıyor' ifadesini kullanmış. Ben her şeye saygı duyuyorum. Benim kadınları ağlattığımı ya da dövdüğünü neye dayanarak ima ettiğini çok merak ediyorum. Gerçekten benimle alakalı hiçbir şey düşünmesin, söylemesin. Çünkü ben öyle yapıyorum." dedi.

Nisa, Barış'a cevap olarak, "Aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kendisi de biliyor. O an orada içimden gülmek geldi. O yüzden şu an bir şey demek istemiyorum. Ben de görmezden geliyorum merak etmesin. O kadar kez ağladım ve evimde kapandım o kadar şey oldu ki... Bu konulara girmeye hiç gerek yok." yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı, 'Barış seni dövdü mü?' sorusuna Nisa, "El kaldırmışlığı oldu, kapıyı kitleyip gitmişliği oldu" açıklamasında bulundu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Sevilen yarışma Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı konseyde aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı. Yarışmada daha önceki eleme adayları gönüllülerden Evrim ve Ayşe olmuştu. Bu akşamın eleme adayı ise Nisa oldu.