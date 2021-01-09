Survivor'ın yeni sezonu büyük bir heyecanla takip ediliyor. Yarışmayla ilgili bilgiler merak edilirken yarışmacıların da kim oldukları ve hayatlarına dair gelişmeler internette sorgulatılan konuların başında geliyor. Survivor 2021 Gönüllüler Takımı'nda mücadele edecek olan İlayda Şeker de o isimlerden biri... Survivor 2021 yarışmacıları arasında yerini İlayda Şeker yaşı, mesleği gibi birçok konuda araştırma konusu haline gelirken programın tanıtımda "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu. Peki İlayda Şeker kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte yanıtı

Survivor İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında? İlayda Şeker nereli, boyu ve kilosu kaç?

Survivor 2021'de yarışan İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi’nde okuduktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına geldi. Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından İlayda Şeker, Survivor öncesi çeşitli uğraştığını belirtiliyor. İlayda Şeker şu anda çalışmadığını ifade etmiştir. Merakla beklenen Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni sezon tanıtımında İlayda Şeker, dikkat çeken bir cümle kuruyor ve "İnsülinleri hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum" diyor ve Survivor'da iddialı olduğunu belirtiyor.

İlayda Şeker evli mi?

İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, ‘Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor. Öte yandan İlayda Şeker'in özel hayatına dair bilgiler de araştırılan konular içerisinde yer alıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı İlayda Şeker'in evli olmadığı biliniyor.