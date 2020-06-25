Survivor, eleme heyecanına sahne oldu. Adaya veda eden isim, "Ben gitmeyeceğim"diyen Evrim Keklik oldu. Survivor'da ise sadece 7 kişi kaldı. Finale doğru adım adım yaklaşırken Acun Ilıcalı Survivor Panorama programına katıldı. Survivor'ın biteceği tarih ile ilgili açıklama yaptı.

Survivor ne zaman final yapacak?

Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı TV8 kanalında yayınlanan 'Survivor Panorama' programına konuk oldu. İlerleyen günlerde büyük sürprizlerin olacağını ve son haftanın 'inanılmaz' geçeceğini vurgulayan Ilıcalı, Survivor finalinin 13-14 Temmuz'da, İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Finale kimler katılacak?

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa Survivor finali çok enteresan bir yerde yapılacak." "Finale sadece eski yarışmacılar ile 'Survivor 2020' yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak.