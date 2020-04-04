Survivor'un 3 Nisan Cuma akşamı ekranlara gelen bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. 35. bölümde erzak ödülünü almak için karşı karşıya gelen yarışmacılar, yine parkurda zorlu anlar yaşadı. Bir haftalık erzak paketi için Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları parkurda inanılmaz güç sarfetti. Bir yarışmacısını kaybeden ve uzun süredir erzak oyununu kazanamayan Gönüllüler mi çok iyi bir tempo yakalayan Ünlüler mi Survivor'da erzak oyununu kazandı? 3 Nisan Cuma Survivor'da ödül neydi?

Survivor avantaj oyununu kim kazandı?

Ünlüler ve Gönüllüler erzak oyunu öncesinde avantaj oyunu için karşı karşıya geldi. Takım halinde çıktıkları parkurda avantaj oyununu kazanan Ünlüler, erzak oyununda rakip takımdan yarışmacı seçme şansını elde etti.

Survivor 2020'de erzak oyunu, açlık ile mücadele eden takımlar için son derece önemli. Sunucu Murat Ceylan, Survivor erzak oyunu öncesinde yarışmacıları coşturan ödülü açıkladı. Bugün erzak oyununu kazanan takım tereyağı, ekmek, peynir ve patatesten oluşan erzak paketini almaya hak kazandı.

Survivor erzak yiyecek ödülünü kim kazandı? (3 Nisan 2020)

3 Nisan 2020 Survivor'da erzak oyununu kazanan takım belli oldu. Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Zor bir parkurda ödülü kazananan takım, Ünlüler oldu. Survivor 2020'de Ünlüler takımı, 10-6 skorla erzak oyununu kazandı. Böylece Ünlüler takımı, üstüste 5. kez erzak oyununu kazanmış oldu.

Kadınlarda en iyiler oyununu kim kazandı?

Survivor 2020 altıncı hafta performans tablosunda kadınlarda Ünlülerden Aycan, Gönüllülerden Evrim birinci olmuştu. Aycan ile Evrim, en iyiler oyununda kıyasıya bir mücadele verdi. 4-1 skorla kazanan Aycan oldu. Aycan, Ünlüler takımından Sercan ile Elif'i ödülden yararlanmasını seçti.

Erkeklerde en iyiler oyununu kim kazandı?

Survivor altıncı hafta performans sıralamasında erkeklerde birinci sırada Ünlülerden Sercan ile Gönüllülerden Barış oldu. Survivor 32. bölümde Sercan ile Barış'ın mücadelesi nefes kesti. Zorlu mücadeleyi kazanan Barış oldu. Barış, Gönüllüler takımından Evrim ile Yunus Emre'yi seçti.