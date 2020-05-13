Survivor 2020'nin Ünlüler takımında mücadele eden Ersin Korkut özellikle poarkurlardaki performansıyla dikkat çekiyordu. Kimsenin beklemediği bir performans sergileyen Ersin, SMS sıralamasında da hep üst sıralarda yer alıyordu. Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümü ekran başındakilere büyük bir şok yaşattı. Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin en önemli yarışmacıları arasında yer alan Ersin Korkut'un sakatlığı sebebiyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.

Survivor Ersin Korkut kimdir?

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari’de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari’de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul’a taşındı. Yılmaz Erdoğan dayısının oğludur.

İstanbul’a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut’un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM’de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan’dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve “Doktor Bu Ne?” repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

2005 yılında, Yılmaz Erdoğan’ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayatfilmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın kadrosunda yer aldı.

Ersin Korkut köpeği Mes neden öldü?

Ersin Korkut'un köpeği Mes, yarışma başladıktan bir hafta sonra araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ersin Korkut sakatlığı ne Survivor'dan neden ayrıldı?

Ünlüler ile Gönüllüler'in kıyasıya mücadele ettiği 'da dün akşam eleme heyecanı vardı. Mert ve Berkan'ın aday olduğu geceye, Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama ve yarışmacıların gözyaşları damga vurdu. Ersin Korkut, sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda etti. Ersin, futbol oyununda yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle son oyunlarda koşmakta zorlanıyordu.