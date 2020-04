Survivor erkekler ve kadınlar araba ödülünü kim kazandı?

Survivor 2020'nin 42. yeni bölümü dün akşam ekranlara geldi. Yarışmacılar araba ödülü için terinin son damlasına kadar mücadele ettiler. Performans finali niteliğindeki araba ödülünde finale kadınlarda Elif-Aycan ikilisi kalırken erkeklerde Cemal Can-Mert ikilisi yarıştı. Survivor araba oyunu öncesinde Acun Ilıcalı detayları paylaştı. Buna göre her yarışmacının birer canı oldu. Performans birincileri olup en iyiler oyununda oynayanlara ekstra birer can, en iyiler oyununu kazanana ekstra ikişer can verildi. Buna göre yarışmacılar, takım farketmeksizin karşı karşıya geldi. Oyunda kaybedenden bir can düştü. Karşılıklı mücadeleler sonrasında canını kaybetmeyen yarışmacı arabanın sahibi oldu.

Performans finalinde en fazla cana sahip olan isim 9 can ile Elif oldu. Ersin, Yunus Emre ve Gizem ise 1 can ile en dezavantajlı isimler oldu.

Daha fazla cana sahip olan yarışmacıların avantajlı olduğu oyunda Aycan ile Elif’in final mücadelesi nefesleri kesti. Survivor araba oyunu 2020'de erkeklerde arabayı kazanan Mert olurken kadınlarda ise Ünlülerden Elif oldu.

Survivor 2020 birleşme partisi ne zaman?

Survivor 2020'de yarışmacılar ve izleyiciler tarafından merakla beklenen birleşme partisi tarihi belli oldu. Gelecek hafta yapılacak birleşme partisi ile birlikte Ünlüler ve gönüllüler, takım halinde yarışırken şimdi bireysel olarak sınav verecek.

Birleşme partisinde neler olacak?

Acun Ilıcalı, bu akşam ekrana gelen Survivor ada konseyinde birleşme partisinde neler olacak açıkladı. Survivor 2020 birleşme partisinde "Kilo tahmini" oyunu oynanacak. Bu oyunda yarışmacıların, Survivor başında ve şimdiki halleri ekrana gelecek. Ayrıca birleşme partisinde Anlat Bakalım oyunu oynanacak. Bu oyunda Acun Ilıcalı da yer alacak. Ve her sene yapılan geleneksel futbol maçı da yapılacak. Ve yarışmacılar, bu sefer performanslarını "Şarkı yarışması"nda gösterecekler.