Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Dün akşam Survivor eleme adayları kim oldu? 16 Mayıs Cumartesi Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, Survivor ilk eleme adayı kim? Survivor'un 16 Mayıs tarihli yayınlanan 78. bölümünde belli oldu. Survivor'un ekranlara gelen yeni bölümünde, dokunulmazlık ve ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki ödülün de tek oyunda birleştiği Survivor 2020'de, eleme adayı 1. dokunulmazlığı kaybeden takımdan seçildi. Acun Ilıcalı Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden takımdan, SMS ve oylama ile iki eleme adayının çıkacağını söyledi. Gecenin sonunda ise yapılan oylamayla Survivor'da eleme potasına iki isim girdi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu, konseyde kim aday çıktı? İşte, Survivor 78. son bölüm özeti ve dokunulmazlığı kazanan takım...





SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin 16 Mayıs tarihinde ekranlara gelen 78. bölümünde, dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Köfte-piyaz-pilav-şekerpare-kola ve dokunulmazlık oyunun birleştiği oyunda Nisa'nın geri dönüp parkurda yerini alması takım arkadaşlarını mutlu etti.

Mert ve Yasin arasında yaşanan sakatlık tartışması ise gerginliğe neden oldu. Heyecanlı geçen mücadele sonunda Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kazanan takım 10'a 4 gönüllüler takımı oldu. İyileşerek adaya geri dönen Nisa'nın performansı ise beğeni topladı.





SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme gecesinden önce konseyde ünlüler takımı eleme adayını belirlemek için toplandı. Geçtiğimiz hafta Ersin'in sakatlıktan dolayı adadan zorunlu olarak ayrılması sonucu, Survivor ünlülerde ilk konsey gerçekleşti.

Acun Ilıcalı bu hafta 2 adayın belirleneceğini söyledi.

Yapılan oylama sonucunda Mert ve Aycan aynı oyu alarak eleme adayı oldu.

MERT VE YASİN GERGİNLİĞİ

Oyun sırasında Yasin’in doktor raporu olduğu ve oynamayacağı açıklandı. Survivor Mert itiraz ederek "Hayır, biz kabul etmiyoruz onu" dedi. Yasin ise "Ne hayırı? Doktor raporu" var diyerek karşılık verdi. Mert bunun üzerine daha önce kendisi sakat olduğu için oyunda oynamadığı için Gönüllüler takımının kendisi için söylediklerini hatırlattı. Yasin ise bunun üzerine "Tamam ağlamayın oynayacağım" dedi.

Yaşanan tartışma adada tansiyonu yükseltti. İki takımın da yarışmacıları, tartışmaya müdahale etti.