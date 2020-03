Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler...

15 Mart Pazar akşamı ekranlara gelen Survivor 2020 20. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Nefes kesen anların yaşandığı Survivor'un son bölümünde, eleme gecesi için kritik önem taşıyan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takımda konsey toplandı ve ilk eleme adayı yapılan oylama ile belirlendi. Berkan Karabulut ise son iki günün göz dolduran performansına imza attı. Rekabetin arttığı Survivor'da SMS sıralaması da belli oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, Survivor eleme adayı ve 4. hafta performans sıralaması.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

2020 sezonunda ünlüler ve gönüllüler takımı bir dokunulmazlık oyununda daha karşı karşıya geldiler. Bir süredir dokunulmazlıkta sorun yaşayan ünlüler takımı bu kez galip gelen taraf oldular. Yeni haftanın takım dokunulmazlığı oyununu kaybeden taraf ise gönüllüler takımı oldu.

Survivor 2020 eleme adayı kim oldu?

Gönüllüler takımının eleme adayı için toplanan ada konseyi büyük oranda Cemal Can Canseven ismi üzerinde yoğunlaştı. Yapılan oylamada 1 Bura, 1 Evrim ve 7 Cemal Can ismi çıkınca gönüllüler takımının ilk eleme adayı Cemal Can oldu.

Potada adının çıkmasının ardından bu zamana kadar kimsenin hakkını yemediğini ifade eden Cemal Can sonucu merakla beklediğini dile getirdi.

Haftanın ilk dokunulmazlığını kim kazanmıştı?

Survivor 19. bölümde dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük bir heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10-5 skorla kazandı.