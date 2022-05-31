Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 30 Mayıs Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı.

İlgiyle izlenen yarışmada gönüllüler ve ünlüler takımı dokunulmazlık mücadelesi için kıran kırana mücadele etti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da heyecan dorukta. Ünlüler ve gönüllüler haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesinde karşılaştı.

Dokunulmazlığı kazanan gönüllüler takımı aynı zamanda büyük ödülün de sahibi oldu. Gönüllüler, üç kez üst üste dokunulmazlığı kazanmış oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı. Konseyde ismi en çok yazılan yarışmacı Sema oldu.

Sevilen yarışma Survivor'da ilk eleme adayı Anıl, ikinci eleme adayı ise ünlülerden Ayşe olmuştu.