Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da pazar akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden takım konseyde aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı. Peki 29 Mayıs 2022 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mayıs Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım aldı? 29 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 29 Mayıs Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.
Gönüllüler ve ünlüler takımı dokunulmazlık mücadelesi için kıran kırana mücadele etti.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.
Dokunulmazlığı kazanan takım büyük heyecanın sonunda 2-0 skoruyla gönüllüler takımı oldu.
Survivor'da haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Anıl olmuştu.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Sevilen yarışma Survivor'da ikinci eleme adayı bu akşam ünlülerden Ayşe oldu.