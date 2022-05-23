Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 22 Mayıs Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı.

Gönüllüler ve ünlüler takımı dokunulmazlık mücadelesi için kıran kırana mücadele etti.

Survivor 2022 All Star yarışmasında heyecan giderek artıyor. İzleyenler yeni eleme adayının kim olduğunu merak ediyor.

Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da nefes kesen mücadele sonrası dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 ile ünlüler takımı oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı. Survivor'da üçüncü eleme adayı Hikmet oldu.

Survivor'da ilk eleme adayı Berkan, ikinci eleme adayı ise Ayşe olmuştu.