Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21 Mayıs Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.

Gönüllüler ve ünlüler takımı dokunulmazlık mücadelesi için kıran kırana mücadele etti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Survivor'da nefes kesen mücadele sonrasında kazanan takım gönüllüler oldu. Gönüllüler iletişim ödülünün de sahibi oldu ve ailelerinden gelen videoları izleme şansına sahip oldu.

Ailelerinden gelen videoları izleyen yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı konseyde aralarında bir ismi yazmak zorunda kaldı.

Oylamada en çok yazılan isim Ayşe oldu. Ayşe böylelikle haftanın ikinci eleme adayı oldu. İlk eleme adayı gönüllülerden Berkan olmuştu.