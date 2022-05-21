Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 20 Mayıs Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

Gönüllüler ve ünlüler takımı dokunulmazlık mücadelesi için kıran kırana mücadele etti.

Survivor'da finale adım adım yaklaşılmaya başlarken her bir dokunulmazlık oyunu ayrı bir önem taşıyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Survivor'da nefes kesen mücadele sonrasında kazanan takım ünlüler oldu. Ünlüler böylelikle üst üste 7. dokunulmazlığı kazanmış oldu. Ünlüler ayrıca pizza yemek ödülünün de sahibi oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı konseyde aralarında bir ismi yazmak zorunda kaldı. İsmi en çok yazılan yarışmacı Berkan oldu. Berkan böylelikle ilk eleme adayı oldu.