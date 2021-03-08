Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Çekişmeli geçen oyunun sonunda kazanan takım ünlüler oldu. Ada konseyine gelen gönüllüler takımı, aralarından aday çıkarmak zorunda.

Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı aralarından aday çıkarmak zorunda kaldı. Survivor'da üçüncü eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu.

Survivor'da üçüncü eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu. Aleyna Çalışkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Zaten tahmin edebiliyordum. Yine aynı kişiler benim adımı konseyde söylediler. Biz asla birbirimizle konsey öncesi konuşmuyoruz. Sadece tek bir şey söylüyorum benim ismimi yazacaksan oyundan önce beni düşürme.

Yarışmada ilk eleme adayları Hanzde ve Öykü olmuştu.