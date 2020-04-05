4 Nisan 2020 tarihli Survivor 36. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da heyecan dolu bir gece daha yaşandı ve Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Takımlar, dokunulmazlık oyununda Survivor’ın efsanesi sayılan Sumo oyunu oynadı.

İki yarışmacı, rakibini verilen süre içinde havuza atması gerekiyordu. Survivor 2020’de dokunulmazlık oyunu ilk etabı olan zorlu mücadelede yarışmacılar inanılmaz bir güç harcadı. Günün sonunda ise haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışta kazanan takım Gönüllüler oldu. Ünlüler takımına 10'a 4'lük üstünlük sağlayan Gönüllüler, ilk dokunulmazlık oyununu kazanmayı başardı.

Survivor'da geçen hafta kim elendi?

Survivor 2020’de geçen hafta dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler oldu. İlk ada konseyinde Gönüllülerden eleme adayı olarak Yunus Emre’nin ismi çıktı. Eleme konseyinde ise bu isme Burak ve Yasin’in isimleri eklendi. Bu üç isim arasında Survivor SMS sıralamasında en az oy alan isin Burak çıktı. Ve Burak Yurdugör, Survivor 2020’ye veda eden isim oldu.