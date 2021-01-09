Survivor 2021, bu sezon da Ünlüler ve Gönüllüler kadrolarından oluşuyor. Ünlüler takımında yer alan isimlerden biri de sevilen oyuncu Cemal Hünal. Türkiye’nin yetenekli ve sevilen oyuncuları arasına adını yazdırmayı başarmış bir isim, Cemal Hünal. Kariyer hayatı boyunca gerek sinema filmleri gerekse rol aldığı dizilerdeki performansıyla milyonların gönlüne girdi. Peki Survivor 2021’de Ünlüler takımında yarışacak Cemal Hünal kimdir, nerede ve ne zaman doğdu, boyu ve kilosu kaç, evli mi, bekar mı, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte Survivor Cemal Hünal’ın hayatına dair merak edilen tüm bu soruların yanıtları…

Survivor Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? Cemal Hünal nereli, evli mi?

2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açan Cemal Hünal’ın çocukluğu doğduğu bölge olan Maçka’da aile apartmanlarında geçti. Dedesi tarafından yaptırılan ve adı ‘Cemal Hünal Apartmanı’ olan binada hayatının ilk yıllarını geçiren ünlü oyuncunun babası eski bir sanayici olan Atilla Hünal, annesi ise Vicki Hünal’dır. 45 yaşında olan Cemal Hünal’ın Kerem adında bir erkek kardeşi de bulunuyor.

Survivor Cemal Hünal kaç kilo, boyu kaç?

Cemal Hünal’ın boyu ise hayranları tarafından merak edilen bir diğer soru. 1.79 m boyunda olan oyuncu, 76 kiloya sahip.

Cemal Hünal’ın eğitim hayatı ise şöyle; Oyuncu, İstanbul’da Saint Benoit Fransız Lisesi‘nde iki yıl okudu ancak disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya’ya, Gordonstoun International Summer School’a gönderildi. Sonrasında ise Los Angeles Ucla Extension’da, Santa Monica Collage’da ve London Film School’da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Üniversite hayatı boyunca çalışan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli kısa filmlerde rol alarak kariyer hayatındaki ilk adımlarını attı. Öte yandan eğitimi devam ederken, bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik gibi alanlarda da çalıştı. Hünal, en son Los Angeles’da senaryo analistliği yaptı. Türkiye’ye döndüğünde ise onu milyonlara tanıtan film 2008 yılında çekilen ‘Issız Adam’ oldu. O dönem içinde Antakya’da çekilen sevilen dizi ‘Asi’de de rol aldı. Dizi, 2007 ile 2009 yılları arasında Türk seyircisiyle buluştu.

Cemal Hünal evli mi, çocuğu var mı?

Hayranları ‘Cemal Hünal evli mi?’ sorusunu da oldukça merak ediyor. İlk evliliğini Los Angeles’da Cemal Hünal, 28 yaşına geldiğinde bu evliliğini noktaladı. Sonrasında ise Lale Cangal ile 18 Eylül 2011’de dünyaevine girdi. Hünal’ın, Nişantaşı’nda “Zazie”adında İtalyan restoranı ve İstanbul Adalarda Sedef Adasında “Port Sedef” adıyla bir beach club tarzında işletmesi de bulunuyor. Cemal Hünal yıllar önce verdiği bir röportajında, eşi Lale ile ilgili bir hayli romantic cümleler sarf ediyor. Lale Cangal ile olan evliliğini ‘Dört ayak üzerine düştüm’ diyerek tanımlayan Cemal Hünal, eşinin kendisini çok iyi anladığını ve bu nedenle de hiç zorlanmadığını belirtiyor. Yine bir röportajında evliliğe dair konuşan Survivor Cemal Hünal, bir insanla aynı evi paylaşmanın kolay olmadığını bunun karşılıklı özveri ve saygı gerektirdiğini vurguluyor. Peki Survivor 2021’de Ünlüler takımında mücadele edecek Cemal Hünal’ın çocuğu var mı? Hünal’ın Lale Cangal ile olan evliliğinden Doğan Atilla adında bir oğlu var. Minik Doğan, 7 Ağustos 2013’te dünyaya gözlerini açtı.

Rol aldığı dizi ve filmler

• Asi ( 2007-2009) – Kerim

• Kış Masalı (2009) - Ali Murat

• Adanalı (2010) – Alex

• Seni Bana Yazmışlar (2011) – Yalçın

• Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) – Murat

• Osmanlı Tokadı (2013) – Moğo

• Tatar Ramazan (dizi) (2013) - Rüstem SinanParamparça (2014) - Alper

Yine 2007 yılında sinema kariyerine başlayan Cemal Hünal’ın rol aldığı filmler ise aşağıda yer alıyor:

• Kırmızı (2015) – Umut

• Günce (2013) – Cengiz

• Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) – Mert

• Kaos Örümcek Ağı (2012) – Mansur

• Ayaz (2012) – Şahin

• Romantik Komedi (2009) - (2010) – Mert

• Peşpeşe - (2010) – Bora

• Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) – Alper

• Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

Cemal Hünal Instagram hesabı ne?

Oyuncu Cemal Hünal, Survivor’a gideceği açıklanan ilk ünlülerden olmuştu. Acun Ilıcalı, Survivor Cemal Hünal’ın Dominik Cumhuriyeti’ne gideceğini, sosyal medya hesabından duyurmuş ve Hünal ile özdeşleşen Issız Adam filmine bir çağrışımda bulunmuştu. Acun Ilıcalı, ‘Issız Adam, Issız Ada’da’ notuyla dikkat çekmişti. Öte yandan Survivor takipçilerinin merak ettiği hususlardan biri de Survivor Cemal Hünal’ın sosyal medya hesabının olup olmadığı… Cemal Hünal, Instagram kullanmaktadır ve Hünal’ın Instagram kullanıcı adı: cemalhunal’dır. Cemal Hünal’ın şu an itibariyle 164 bin takipçisi bulunmaktadır.