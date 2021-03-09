Survivor 2021'de yarışmacılar iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Oyun sırasında Çağrı'nın sinirlenmesi ve sunucu Murat Ceylan'ın üstüne yürümesi sonrası konseyde Acun Ilıcalı resti çekti. Murat Ceylan'ın "Çağrı yeter" uyarısına kızan Çağrı bu defa ünlü sunucuya "Ne yeter sana ne?" diye bağırarak üzerine yürüyen Çağrı, Acun Ilıcalı'nın konuşması sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Oldukça kızgın olduğu görülen Ilıcalı, sunucu Murat Ceylan'a bağıran ve üzerine yürüyen Çağrı Atakan'ın yarışmadan ayrılmasını istedi. Ilıcalı, 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu olurum" dedi. Survivor'ı heyecanla takip edenler Survivor Çağrı Atakan'ın kim, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediyor.

Survivor Çağrı kimdir?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atakan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir. Çağrı Atakan, bu yıl Survivor 2021 yarışmasında yer alacak ve ünlüler takımında yarışacak olan isimler arasında yer alıyor.

OYNADIĞI DİZİLER

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler