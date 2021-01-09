Survivor 2021 için geri sayım başladı. Gönüllüler ve Ünlüler olmak üzere iki takımdan oluşan Survivor yarışmacıları araştırılıyor. Survivor Ünlüler takımı yarışmacılarından Survivor Ünlüler Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? Çukur dizisinde Remzi karakteriyle tanınan ve birçok kişinin dikkatini çeken başarılı oyuncunun özel hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Özellikle güç ve denge oyunlarında başarılı olacağı düşünülen Çağrı Atakan, sloganıyla da iddiasını dile getirmişti. İşte Çağrı Atakan'a dair merak edilenler.

Survivor Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi. Çağrı Atakan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir. Çağrı Atakan, bu yıl Survivor 2021 yarışmasında yer alacak ve ünlüler takımında yarışacak olan isimler arasında yer alıyor.

OYNADIĞI DİZİLER

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

'Kendimi açlığa alıştırmaya çalışıyorum'

Çağrı Atakan "Yakında Survivor'a gidiyorum, Ünlüler takımında yarışacağım, takım arkadaşlarımla tanıştım hepsi çok iyi insanlar. Kendimi açlığa alıştırmaya çalışıyorum, sporla aram zaten iyi idmanlıyım. 10 yıldır yarışmayı televizyondan ilgiyle izliyordum. 1-2 dinlenmeye çekildim, moral motivasyon olarak kendimi hazırlıyorum" diye konuştu. Sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar ile Çukur'un yıldızı Çağrı Atakan bir süredir aşk yaşıyordu. İlişkilerini gizlemeyen ve birlikte el ele görüntü vermekten çekinmeyen çift flaş bir karar alarak ilişkilerini noktalandırdı. Çağrı Atakan yaklaşık 15 gün önce Taşpınar'la ayrıldıklarını açıkladı. Çağrı Atakan, "Evet bizi bir süredir birlikte görmüyorsunuz. Maalesef Eda Taşpınar ile ayrıldık. Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu. Dostça ayrıldık, hayırlısı olsun" ifadelerinde bulundu.

Çukur dizisinde canlandırdığı Remzi karakteriyle bir anda herkes tarafından tanınmaya başlayan Çağrı Atakan, verdiği bir röportajda dizi öncesi hayatını şu sözlerle anlattı; “Manevi bir başlangıcı var. Hatta bu kadar uzun süreceğini ben de tahmin etmiyordum! Annem kansere yakalandı, bir süre sonra doktorlar ömür biçtiler anneme, 1,5 sene kadar. Ben de açıkça söylemek gerekirse, o vakte kadar annemi üzdüm. Tam onun istediği gibi bir evlat olamadım. Babamı kaybettikten sonra özellikle annemle zorlu zamanlarımız oldu. Doktorlardan bu haberi alınca da vicdani olarak çok rahatsız oldum, pişmanlıklar duydum. Annem küçüklüğümden beri oyuncu olmamı çok isterdi. Herkese yavrusu güzel gelir ya, “keşke oyuncu olsaydın, seni de görseydim dizilerde” derdi. Aklıma o geldi, Kerem Çatay’la da tanışıyordum üniversite yıllarından, Bilkent’ten… Yanına gittim, böyle böyle bir durum var dedim. Sağ olsun, beni kırmadı. Normalde ‘Çukur’da iki bölüm konuk oyuncu olarak oynayacaktım. Çünkü sonuçta bugüne kadar hiç oyunculuk yapmadım, öyle bir eğitimim ve tecrübem de yok… Zorluklarından da bahsetti ama annem için en iyisini yapmaya karar verdim. Girdim, iki bölüm oynadım. İkinci bölümde söylediğim bir laf vardı, “Ben ekmeğimin peşindeyim” diye. O olay oldu, sosyal medyada caps’leri dolaşmaya başladı! Bunun üzerine bana, “devam etmek ister misin” dediler, baktım anneme de çok iyi geldi, ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. Bir de ‘Çukur’un insanlar üzerinde müthiş bir etkisi var hem çok izleniyor hem de ciddi tutkulu fan’ları var. Bazen annemle dışarı çıktığımızda, mesela hastaneye götürdüğümde, oradaki çalışanların ilgisi, benimle fotoğraf çektirmek istemeleri onun çok hoşuna gitti. Ve böyle devam etmeye karar verdim…”

Hayatında yeni projeler ve farklı rollerin olup olmadığıyla ilgili soruya yanıt veren Çağrı Atakan, gelen teklifleri şu sözlerle dile getirdi;

“İki farklı teklif var; bir dijital platformdan, bir de televizyon dizisinden… Bir sinema filmi için anlaştım ama pandemi koşulları nedeniyle onun çekimleri ertelendi. Sinema salonları kapalı, vizyon tarihleri belirsiz, bu nedenle çekimleri yaza ertelendi.”

Peki Çağrı Atakan özel hayatında neler yapıyor? Güçlü fiziğiyle de dikkat çeken başarılı oyuncunun spor tutkunu olduğu bilindik konular arasında yer alıyor. Peki Çağrı Atakan’ın özel hayatında başka neler var? Kendisini şu sözlerle ifade ediyor; “Çocukluğumdan beri spor yapıyorum. Eski milli basketbolcuyum, altyapıdan… Eğer işim yoksa, sabahları güne mutlaka spor yaparak başlıyorum. Sporun her türlüsünü seviyorum ve dönüşümlü olarak yapıyorum. Bazen boks, bazen arkadaşlarla buluşup basketbol oynuyoruz, ağırlık çalışıyorum. Onun dışında ben oturduğum mahallede takılmayı seviyorum. Burada arkadaşlarım var, abiler var, onlarla tavla oynuyorum. Şu an bu röportajı yaptığımız berber dükkanının sahibi Sadettin Abi’yle baba-oğul gibiyiz. Çok seviyorum onu. Onunla sohbet ediyoruz, arkadaşları geliyor, hep birlikte oturuyoruz. Kafede oturacağıma mahalleliyle oturmayı daha çok seviyorum.”

Peki Çağrı Atakan’ın hobileri neler? Gece dışarı çıkmayı seviyor mu? Yaşam tarzı nasıl? İşte Çağrı Atakan’ın o sözleri; Severim dışarı çıkmayı, eğlenmeyi ama sanırım ya yetiştirilme tarzımızdan dolayı ya da artık yaşla gelişen bir şey mi bilmiyorum ama ben daha çok gündüz insanıyım. Tanıdığım, hep görüştüğüm insanlarla birlikte olmayı severim, o yüzden mahalle hayatını da seviyorum.

Hayalleriyle ilgili sorulan soruya da yanıt veren Çağrı Atakan, ilerde yurtdışı eğitimi alıp almayacağını şu sözlerle açıkladı; Henüz emekleme dönemindeyim. Her şey yolunda giderse, istediğim noktaya gelebilirsem kesinlikle istiyorum. Çünkü yurt dışında eğitim alıp dönen insanların değişimini gördüğün zaman oradaki eğitimin farklı olduğunu anlıyorsunuz. Benim zaten İngilizcem de iyi ama sadece kendimde “o” noktayı görmem lazım. Yoksa kesinlikle aklımda var.