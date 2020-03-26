Survivor Berna Canbeldek'ten karantina pozu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışmasında iki kez mücadele eden Berna Canbeldek, corona virüs tedbirleri kapsamında karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

26 Mart 2020, Perşembe 14:14 Son Güncelleme:
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Survivor Berna Canbeldek'ten karantina pozu

Tüm dünyayı etkileyen, ülkemizde de ölümlere neden olan corona virüs salgını nedeniyle "evde kal" çağrıları devam ediyor. Hem virüse yakalanmamak hem de taşıyıcı olup hastalığı bulaştırmamak için ünlü isimler de kendilerini karantinaya almış durumda.

Eve kapanan Survivor'ın eski yarışmacılardan Berna Canbeldek de sosyal medya paylaşımı ile adından söz ettirdi.

'Tekrar tekrar, ya sen?'

Berna Canbeldek, Instagram hesabından yayınladığı pozlara, "Ev, eğitim, güneş, kahve, doğa yürüyüşü, yine evde, banyo, film, Netflix. Tekrar tekrar, ya sen?" notunu düştü.

Berna Canbeldek, paylaşımlarında 'karantina', 'evde kal', 'umut' ve 'güvende kal' etiketlerini kullandı.

Instagram'da 144 bin takipçisi bulunan Survivor Berna'nın paylaşımları binlerce beğeni aldı.

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