Tüm dünyayı etkileyen, ülkemizde de ölümlere neden olan corona virüs salgını nedeniyle "evde kal" çağrıları devam ediyor. Hem virüse yakalanmamak hem de taşıyıcı olup hastalığı bulaştırmamak için ünlü isimler de kendilerini karantinaya almış durumda.

Eve kapanan Survivor'ın eski yarışmacılardan Berna Canbeldek de sosyal medya paylaşımı ile adından söz ettirdi.

'Tekrar tekrar, ya sen?'

Berna Canbeldek, Instagram hesabından yayınladığı pozlara, "Ev, eğitim, güneş, kahve, doğa yürüyüşü, yine evde, banyo, film, Netflix. Tekrar tekrar, ya sen?" notunu düştü.

Berna Canbeldek, paylaşımlarında 'karantina', 'evde kal', 'umut' ve 'güvende kal' etiketlerini kullandı.

Instagram'da 144 bin takipçisi bulunan Survivor Berna'nın paylaşımları binlerce beğeni aldı.