Survivor Barış Murat Yağcı: Parasız kaldım, garsonluk yaptım

Barış Murat Yağcı, 'Survivor 2020' öncesi katıldığı 'Selim Akar Sorarsa?’ adlı YouTube programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü oyuncu, hayatındaki en çaresiz anının, annesinin kanser olduğunu öğrendiği zaman olduğunu belirtti.

29 yaşındaki oyuncu, birçok iş denediğini, İtalya’da modellik yaptığı dönemde ve İzmir’de parasız kaldığında garsonluk yaptığını belirtti.

'Biz mahallenin yakışıklı delikanlısını arıyoruz'

Yağcı, "Oyuncu seçmelerinde 'sen çok Avrupai bir tipsin. Biz mahallenin yakışıklı delikanlısını arıyoruz' denilerek, birçok diziye alınmadığım oldu" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2020'de ünlüler takımı adına mücadele eden Barış Murat Yağcı, başarılı performansıyla dikakt çekerken, SMS oylamasında da Ersin Korkut'la beraber ilk 2'de yer alıyor.