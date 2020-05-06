Survivor Aycan Yanaç tuttuğu takımı açıkladı! Fenerbahçe

Survivor'da mücadelede eden A Milli Kadın Takımı futbolcularından Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında gönül verdiği takımı açıkladı. Ağabeyinden dolayı futbolcu olmaya karar verdiğini belirten Aycan Yanaç, futbola onun yönlendirmesiyle başladığını ifade etti.

İşte Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe açıklamaları:

"Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Takımı kurulursa oynamak isterim. Acun Ilıcalı ile de konuştuk bunu. Keşke kurulsa, banko futbolcusu ben olurum."

Sercan Yıldırım'ı saymadı

İzleyicilerin 'En sevdiğin futbolcu kim?' sorusunu yanıtlayan Yanaç sıralamasını Alex de Souza, Cristiano Ronaldo ve Emre Belözoğlu olarak yaptı. Aycan, bu esnada Sercan Yıldırım'ın kendisini hatırlatması üzerine esprili bir şekilde 'Bir de Sercan Yıldırım' yanıtını verdi.

Hürriyet/SporArena



