Survivor Avatar Atakan nakavt oldu!

Survivor şampiyonu Avatar Atakan Almanya'da ringe çıktı. Mixfight Championship kampsamında Kevin Ward ile karşı karşıya geldi.

Mücadele öncesinde ayağında ağır sakatlığı bulunan Avatar Atakan yine de dövüşü iptal etmedi ve ringe çıktı.

81 kiloda yapılan dövüş nefes kesti. İki dövüşcü de etkili yumruklar attı.

Türk dövüşçü Avatar Atakan ikinci rauntta rakibinin yumruğu sonrası yere yığıldı. Sonrasında kalkan Atakan'ı kontrol eden hakem maçı bitirdi Kevin Ward maçı nakavt ile kazanmış oldu.

İki dövüşçü maç sonrası rövanş maçı için sözleşti. (Skorer)