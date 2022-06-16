Survivor araba oyununu kim kazandı?

Survivor'da son 8'e kalan yarışmacılar arasından bir kişi araba ödülünün sahibi oldu.

Survivor All Star'da sona yaklaşılırken, Acun Ilıcalı'nın bireysel oyunların başlayacağını ve bu bölümde adada son oylamanın gerçekleşeceğini belirtti.

Bu akşam oynanan araba oyununun kazananı Batuhan oldu.

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu oynanmadı. Dolayısıyla bu akşam Survivor'da eleme adayı çıkarılmadı.

SURVIVOR'DA BİREYSELLİK DÖNEMİ!

Survivor son bölümde ada konseyinin ardından elenen isim belli oldu. Son ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan bireysellik açıklamaları geldi...

"Survivor'da yarın Dominik'teki son oylama yapılacak. Toplu oylama sonrası Dominik'teki bütün elemeler bu oylamadan yapılacak. İstanbul'a gidecek 4'lü yarınki toplu oylama sonrası belli olacak. Dominik'te bir daha oylama yapılmayacak. Ayrıca yarın otomobil oyunu oynanacak" ifadelerini kullanan Acun Ilıcalı bu program ve sonrası için yaşanacak gelişmeleri aktarmış oldu.