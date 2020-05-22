Survivor Anlat Bakalım oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
TV8'in sevilen ve reyting rekorları kıran Survivor'da heyecan devam ediyor. Geçen günlerde Acun Ilıcalı, Survivor'da Anlat Bakalım oyununun canlı yayınlanacağını ve sürpriz konuklar olacağını söylemişti. Anlat Bakalım oyununa katılacak sürpriz isimler de belli oldu.
Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan 'Anlat Bakalım' yarışmasında bu hafta bir sürpriz yaşanacak. Acun Ilıcalı, geçen günlerde NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak, sürprizi açıklamıştı.
"Çok yakında bir yarışma yapıyoruz. Anlat Bakalım'da 10 yarışmacı, 10 eş olacak. Eşleri biz vereceğiz. Aycan'a Emre Belözoğlu'nu vereceğiz. Yasin'e Hadise'yi vereceğiz. Sercan ile Burak Yılmaz var. Barış'a da seni istiyoruz. Eğer katılırsan çok seviniriz"
Eşleşmeler belli oldu
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabını hikaye bölümünden Survivor Anlat Bakalım oyuna katılacak olan ünlü isimleri açıkladı. Katılacak isimlerin çok renkli karakterlerden oluştuğu dikkat çekerken bayramda ekran başında izleyenleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor gibi görünüyor.
Acun Ilıcalı meraklandırdı
Acun Ilıcalı, Survivor'ın pazar günü yani bayramın 1. günü ekranlara gelecek yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçlarını paylaştı. Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm fragmanında ise "Planımız Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak" diyerek yarışmacıları sevinçten adeta havaya uçurdu.
Anlat Bakalım oyunu Ünlüler takımı
Sercan-Burak Yılmaz
Yunus Emre-Bülent Serttaş
Aycan-Emre Belözoğlu
Elif-Murat Dalkılıç
Anlat Bakalım oyunu Gönüllüler takımı
Barış- Cedi Osman
Nisa-Enis Arıkan
Cemal Can-Ezgi Mola
Berkan-Gupse Özay
Yasin-Hadise
Ardahan-Sarp Apak
Evrim-Yılmaz Morgül