Survivor Anlat Bakalım oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan 'Anlat Bakalım' yarışmasında bu hafta bir sürpriz yaşanacak. Acun Ilıcalı, geçen günlerde NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak, sürprizi açıklamıştı.

"Çok yakında bir yarışma yapıyoruz. Anlat Bakalım'da 10 yarışmacı, 10 eş olacak. Eşleri biz vereceğiz. Aycan'a Emre Belözoğlu'nu vereceğiz. Yasin'e Hadise'yi vereceğiz. Sercan ile Burak Yılmaz var. Barış'a da seni istiyoruz. Eğer katılırsan çok seviniriz"

Eşleşmeler belli oldu

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabını hikaye bölümünden Survivor Anlat Bakalım oyuna katılacak olan ünlü isimleri açıkladı. Katılacak isimlerin çok renkli karakterlerden oluştuğu dikkat çekerken bayramda ekran başında izleyenleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor gibi görünüyor.

Acun Ilıcalı meraklandırdı

Acun Ilıcalı, Survivor'ın pazar günü yani bayramın 1. günü ekranlara gelecek yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçlarını paylaştı. Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm fragmanında ise "Planımız Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak" diyerek yarışmacıları sevinçten adeta havaya uçurdu.

Anlat Bakalım oyunu Ünlüler takımı

Sercan-Burak Yılmaz

Yunus Emre-Bülent Serttaş

Aycan-Emre Belözoğlu

Elif-Murat Dalkılıç

Anlat Bakalım oyunu Gönüllüler takımı

Barış- Cedi Osman

Nisa-Enis Arıkan

Cemal Can-Ezgi Mola

Berkan-Gupse Özay

Yasin-Hadise

Ardahan-Sarp Apak

Evrim-Yılmaz Morgül