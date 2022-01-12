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Survivor All Star'da değişiklik! Nisa Bölükbaşı yarışmaya katılmayacak mı?

Acun Ilıcalı, Dominik'ten ilk Survivor All-Star canlı yayınını yaptı! Gönüllüler takımındaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 09:21 Son Güncelleme:
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Survivor All Star'da değişiklik! Nisa Bölükbaşı yarışmaya katılmayacak mı?

15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümü yayınlanacak Survivor All-Star Ünlüller - Gönüllüler'in çekimleri dün Dominik'te başladı.

Yarışma öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaştı.

Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekti.

İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. İki kez test yaptıran Nisa ikisinde de pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Bandana dahil oldu.

Gelen bilgilere göre, 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa yarışmaya sonradan dahil olacak.

Yağmur Banda, Survivor 2018 yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alan iddialı yarışmacılardan biriydi!

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