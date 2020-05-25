Corona virüs pandemisi nedeniyle evde geçirmek zorunda olduğumuz bu günlerde televizyonda en çok izlenen programlardan biri olan Survivor 2020 yine gündeme gelmeyi başardı. Bu kez de başroller Burak Yılmaz ile Emre Belözoğlu oldu. İkilinin yakın arkadaşı olan Acun Ilıcalı'nın daveti ile programa İstanbul'dan bağlanan milli futbolcular, izleyenlere keyifli anlar yaşattılar.

Survivor'un Anlat Bakalım oyununda kazanan Ezgi Mola ve Cemal Can ikilisi oldu.

Survivor’da her hafta yapılan Anlat Bakalım oyununa Burak Yılmaz, Bülent Serttaş, Emre Belözoğlu, Murat Dalkılıç, Cedi Osman, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Gupse Özay, Hadise, Sarp Apak ve Yılmaz Morgül katıldı.

Anlat Bakalım'da Emre Belözoğlu, Aycan Yanaç'la takım oldu ve 7 kelime bildi. Burak Yılmaz ise Sercan Yıldırım'la takım olurken 7 kelime bildiler. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Barış'la beraber 10 kelime bildi.

Kazananlar Cemal Can ve Ezgi Mola ikilisi oldu

İki çift de yarışmayı en düşük puanla kapattı. Anlat Bakalım’ı kazanan takım 13 kelime ile Cemal Can ve Ezgi Mola ikilisi oldu.

Burak Yılmaz'ın Anlat Bakalım'da da maçlarda olduğu gibi kaçan pozisyonlara elini başına götürerek tepki göstermesi sosyal medyada çok konuşuldu.