Survivor 2020'de son haftalara gelindikçe heyecan da tavan yapıyor. Tam 4 dokunulmazlık oyununun oynandığı 16. haftada mükemmel mücadeleler vardı. Gönüllüler takımı bu 4 oyunu da kazanarak büyük bir başarıya imza atarken ortaya müthiş performanslar çıktı. Survivor 2020'de finale gitme hayallerine veda eden isim belli oldu. Hatırlanacağı üzere 4 dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımında Aycan, Sercan, Yunus Emre ve Elif potaya girmişti. Acun Ilıcalı, 2 Haziran akşamı yayınlanan ada konseyinde Survivor macerası biten yarışmacıyı açıkladı.

Geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlıklarda iki mağlubiyet elde eden ünlüler ilk olarak Yunus Emre ve Elif’i eleme adayı olarak belirlemişti. Bu hafta da dokunulmazlıkların kaybedilmesinin ardından Aycan ve Sercan yeni eleme adayları olmuştu.

Eski takımların son eleme konseyinde adaylar arasında yer alan Aycan, Sercan, Yunus Emre ve Elif dörtlüsünden en az oyu alarak adaya veda eden isim Aycan oldu.

Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bir takımın üç kişiye düşmesi durumunda oyunun bireysele döneceğini duyurmuştu.





Survivor'da iletişim ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor 2020 95. bölümde iki takım arasında Ünlüler ve Gönüllüler olarak son kez iletişim oyunu oynandı. Takımların birleşmesi öncesinde oynanan iletişim oyununda ödül ise aileler ile telefon görülmesi idi. Yaklaşık dört sonra sevdiklerinin sesini duyabilecek olan yarışmacılar, iletişim ödülünü kazanmak için yoğun çaba harcadı. İletişim ödülünün verdiği duygusallık ile yarışmacılar, oyun içinde gözyaşlarına hakim olamadı. Oyuna hızlı başlayan takım Gönüllüler oldu ve skoru 4-0 yapmayı başardılar.

Fakat Ünlüler, bu farkı kapatıp öne bile geçtiler. Oyun sırasında yaşanan Evrim ile Barış tartışması ile iletişim oyununa damgasını vurdu. Morallerin bozulduğu Gönüllüler ile arasındaki farkı açan Ünlüler, oyunu 10-6 skorla kazanmayı başardılar. Ünlüler takımı, iletişim oyununu kazanarak hem aileleri ile sesli görüşme yapabilmeyi hem de Instagram hesaplarına bir dakikalık video atabilmeyi kazanmış oldular.

Cemal Can gözyaşları içinde oyun alanından çıktı

Survivor 2020 yeni bölümde iletişim oyununda kolyesinin koptuğunu fark eden Cemal Can gözyaşlarına boğuldu. 2 Haziran 2020 tarihli Survivor 95. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında iletişim oyunu oynandı. Oyun sırasında Gönüllüler takımından Cemal Can, benchte oturduğu sırada kendisi için manevi değeri büyük olan kolyesinin koptuğunu fark etti. Survivor Cemal Can “Bunca sene hiçbir şey olmamıştı” diyerek ağlamaya başladı.

Arkadaşları ise onu “Yapılacak, daha iyisi olacak” sözleri ile teselli etmeye, sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Doktor Metin Kuş, Cemal Can’ın kolyesini tamir ettiğini söyledi. Sonrasında Sercan ile oyuna çıkan Survivor Cemal Can, tam olarak kolyesinin kopmasının yarattığı duygusallıktan kurtulamadı ve oyunun yarısında koşmayı bıraktı ve yine ağlamaya başladı. Bu şekilde yürüyerek oyuna devam eden Cemal Can, sayıyı da kaybetti.