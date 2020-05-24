Survivor 2020’de haftanın ikinci eleme adayı belli oldu

Survivor 2020'nin 85. bölümünde 2. dokunulmazlık avantaj oyununu ünlüler takımı mı yoksa gönüllüler takımı mı kazandı?

Survivor 85. bölümde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında ada konseyinde yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Elif oldu.

Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayı Yunus Emre olmuştu.

Survivor Elif kimdir?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Yıldırım Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Gönüllüler takımı kazandı

Survivor 2020 yeni bölümde ikinci dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. 23 Mayıs Cumartesi günü Survivor 85. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 10-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.