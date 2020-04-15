Son dakika Survivor 2020 haberleri. Survivor 2020 tüm heyecanıyla izlenmeye devam ederken, 14 Nisan'da yayınlanan bölümnde takımlar arasında değişiklik yaşandı. Rekabetin ve mücadelenin giderek kızıştığı yarışmada, Survivor'da bu hafta eleme olup olmadığı ekran başındakiler tarafından merakla araştırılırken, Survivor 2020'de salı akşamı takımlar yeniden kuruldu. Acun Ilıcalı, denk bir mücadele olması için değişiklik yapma kararı aldıklarını açıkladı ve iki takımdan bir erkek oyuncunun yer değiştireceğini açıkladı.

Yarışmacılardan Sercan, Mert, Ersin, Ardahan ve Yasin, takımların denk olduğunu savunsa da Acun Ilıcalı, yarışmacıların ve ekran başındaki izleyicilerin beklediği kararı açıkladı. Peki Survivor kim karşı takıma geçti? İşte Survivor 2020 yeni takım kadroları.

Survivor'da kim hangi takıma geçti?

Yarışmacıları kadar Survivor izleyicilerinin de merakla beklediği transferlerin nasıl olacağını Acun Ilıcalı açıkladı. Önce yarışmacılardan bazı tahminler alan Acun Ilıcalı, sonrasında takım değiştiren isimleri söyledi. Buna göre Ünlüler takımından Berkan ile Gönüllüler takımından Yunus Emre karşılıklı olarak takım değiştirdi.

Survivor (14 Nisan) iletişim oyununu kim kazandı?

Her hafta Salı günleri oynanan iletişim oyunu için Ünlüler ile Gönüllüler karşı karşıya geldi. Uzun zamandır görüşemedikleri, haber alamadıkları, aileleri ve dostları ile iletişim kurmak isteyen takımlar, zorlu parkurda nefes kesen bir mücadele verdiler. Günün sonunda ise Survivor iletişim oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

Survivor'da çeyrek final uygulaması

Haftanın 7 günü Survivor'ın yayınlanacağını belirten Acun Ilıcalı, Survivor'da çeyrek final uygulaması yapılacağını duyurdu. Çeyrek finale ise 8 yarışmacının kalacağını açıkladı.