Survivor (2020) ne zaman başlayacak?

Survivor 2020 geçmiş yıllardaki heyecanı aratmayacağı benziyor. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bu sezonki yarışmanın geçmiş yıllardakilerinden hepsinden daha iddialı olmasını planlıyor. Survivor ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler? gibi soruların da yavaş yavaş yanıt bulması bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın planlamasındaki ilk isimlerden biri başarılı oyuncu Ersin Korkut.

Ersin Korkut kimdir?

Ersin Korkut'un Survivor 2020'nin en renkli isimlerinden biri olması planlanıyor. Peki Survivor ne zaman başlayacak, survivor tarihleri neler? Bu sorular diğer merak edilen pek çok detay haberimizin devamında.

Survivor'da yeni sezonun konsepti ve yarışmanın başlama tarihi en çok merak edilen şey. Reyting rekorları kıran yarışmanın ilgilileri bir kez daha Türkiye - Yunanistan kapışması gibi bir format beklemiyor. Acun Ilıcalı'nın da bu konuyla ilgili anketler yaptırdığı ifade ediliyor.

Survivor ne zaman başlıyor?

Geçen yıl Türk ve Yunan yarışmacıları karşı karşıya getiren yarışma 2 Şubat 2019'da start almıştı. 2020'de çekilecek Survivor programı için henüz net bir tarih verilmiş değil ancak ocak ayının son haftası ya da şubatın ilk haftasında yarışmada ilk düdüğün çalması bekleniyor.

Survivor yarışmacıları kimler?

Survivor 2020'nin ilk yarışmacısının Ersin Korkut olması neredeyse kesinleşti. Yeni formatta Ersin Korkut'un ünlüler takımında yer alması bekleniyor. Ünlüler ile gönüllülerin kıyasıya ter dökeceği mücadelelerde, gönüllüler ekibinde de tanınmış simaların yer alması beklentiler arasında.