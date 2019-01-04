TV8'in heyecanla takip edilen yarışması Survivor için artık sayılı günler kaldı. Şubat ayında başlayacağı duyurulan Survivor 2019'de bu sene neler olacak merak konusu. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak? Survivor kimler katılacak? İşte Survivor 2019 ile ilgili detaylar...

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan olacak. Acun Ilıcalı, kıyasıya bir mücadelenin yaşanacağı Survivor'da adayların belli olduğunu ve Survivor'a gidecek yarışmacıların seçiminde seyircinin de etkisinin olacağını duyurdu. İşte Survivor adayları...

2019 Survivor adayları kimler oldu?

Seda Ocak, Büşra Yalçın, Müzeyyen Seren Bayülken, Atakan Işıktutan, Emin Günenç, Erdem Ekşioğlu, Emre durak, Kader Karakaya, Buse Akar, Asil Cengiz, Kaan Kazgan, Özgür Özdemir, Azim Kaan Güvenilir, Okay Köksal, Hikmet Tuğsuz, Ecem Onaran, Halim Baydur, Sami Levi, Hakan Kanık, Melisa Emirbayer, Yusuf Karakaya, Serpil Uzunçavdar, Sinem Kılıç, Burak Yurdugör, Sıla Rümeysa Ölçek, Simge Olçun, Begüm Güven, Bora Edin, Sude Burcu

Survivor'da bir ilk!

Acun Ilıcalı bu sene Survivor'da bir ilk yaşandığını duyurdu. Survivor kadrosu belli olmadan adayların seyirciye sunulduğunu açıklayan Acun Ilıcalı, Yunanistan karşısında yarışacak olan yarışmacıların seyirci tarafından yorumlanmasını istediğini belirtti.











