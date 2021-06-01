Sürpriz transfer gelişmesi: Barış Özbek futbola geri döndü!

Bir süredir futboldan uzak olan, son olarak Survivor'da izleyiciler ile buluşan Barış Özbek, yeşil sahalara geri döndü. 34 yaşındaki futbolcu, eski Galatasaraylı Kevin Grosskreutz'un formasını giydiği Almanya 6. Lig ekibi TuS Bövinghausen 04'le anlaşma sağladı. Tecrübeli orta sahanın Grosskreutz'un ısrarıyla Bövinghausen'e imza attığı gelen haberler arasında.

2007-2011 yılları arasında Galatasaray 'da uzun süre değişmez isimlerden olan Barış Özbek, Almanya U21 Milli Takımı'nda da 16 kez oynadı. Galatasaray'ın ardından sırasıyla Trabzonspor , Union Berlin, Kayserispor ve Duisburg'da forma giyen Barış, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski günlerine dönemedi.

Tecrübeli isim, son olarak 2019 yılında Karagümrük'e attı, 2020 yılında futbola ara verdi. Kariyeri boyunca 353 maça çıkan Barış Özbek, 20 gol 28 asist kaydetti.







