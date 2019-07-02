Sürpriz öneri: Lucas Piazon!

Kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş’a yeni öneri İngiltere’den geldi. Chelsea’nin her sezon farklı takımlara kiraladığı Lucas Piazon, menacerler aracılığıyla Kara Kartal’a önerildi. Yönetimin, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncu izleme ekibi ile yaptığı toplantıdan Brezilyalı futbolcu için onay çıktığı kaydedildi. Siyah-Beyazlılar, hücumun her bölgesinde görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Kariyeri boyunca 8 farklı takımda forma giyen Piazon’un, yeni bir macera için Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.