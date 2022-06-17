Sürpriz iddia! Beşiktaş, Jason Denayer ile görüşmelere başladı

Savunma hattını Romain Saiss ile güçlendiren ve transfere hızlı bir giriş yapan Beşiktaş 'tan sürpriz bir stoper hamlesi daha geldi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki Belçikalı stoper Jason Denayer ile görüşmelerde bulunuyor.

Türkiye'yi yakından tanıyor

Haberin detaylarında Lyon ile sözleşme uzatmayan savunma oyuncusunun daha önce Galatasaray forması giydiği için İstanbul'u ve ligi yakından tanıdığının altı çizildi.

2015-2016 ve 2017-2018 seneleri arasında Galatasaray forması giyen Denayer, geçtiğimiz sezon 21 maçta sahada görev yapmış ve 3 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

İstanbul paylaşımı

Fransız basınında Beşiktaş iddialarının ortaya çıkmasından önce Belçikalı futbolcu, sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğuna yönelik paylaşım yapmıştı







