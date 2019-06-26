Sürpriz gelişme! Marcelo'dan Beşiktaş'a dönüş sinyali!
Beşiktaş stoper arayışlarını sürdürürken Marcelo’yu kiralamak için harekete geçti. Brezilyalı yıldızın eşi ise sosyal medya hesabından, “Beşiktaşta raftarını özledik” diyerek kalp gönderdi. Bu gelişme de Marcelo’nun transfer ihtimalini güçlendirdi.
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme... Siyah-Beyazlı yönetim transfer arayışlarını tam gaz sürdürürken stoper mevki için Lyon'da forma giyen eski futbolcusu Marcelo'yu kiralamak için harekete geçti. Bu transfer için tüm şartlar zorlanacak.
MARCELO ÇOK İSTİYOR
Lyon'da taraftarla arası bozuk olan Marcelo'nun da Beşiktaş'a dönmeyi çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
TARAFTARLARA KALP GÖNDERDİ
Bu arada Marcelo'nun eşi taraftarların, "Beşiktaş'a gelin. Sizi bekliyoruz" yorumuna, "Teşekkürler biz de sizi özledik" cevabını verdi. Ayrıca Siyah- Beyazlı taraftarlara kalp gönderdi.
İDDİALARI DAHA GÜÇLENDİRDİ
Marcelo'nun eşinin bu hareketi Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'a döneceği iddialarını güçlendirdi. Bu transferde bu hafta içinde çok önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Kaynak: Takvim